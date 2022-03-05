Назван неожиданный симптом повышенного сахара

Сахарный диабет начинается почти бессимптомно. Однако по некоторым признакам можно заподозрить повышенный уровень сахара в крови, рассказала kp.ru врач-эндокринолог Евгения Степанова.

Одним из таких симптомов является ухудшение зрения и неприятные ощущения в глазах.

«При сахарном диабете второго типа может страдать зрение. Пациенты с этим диагнозом отмечают, что у них двоится в глазах, зрение становится расплывчатым, возникает ощущение „песка в глазах“. Причиной могут быть проблемы с сетчаткой глаза, к которым ведет высокий уровень сахара в крови», — пояснила врач.

Кроме того, на повышенный сахар может указывать постоянная усталость и повышенная утомляемость, долгое заживание царапин и ран, онемение и покалывание в конечностях, постоянное чувство голода, слишком частое мочеиспускание, написал сайт «Русская планета».

При появлении этих симптомов лучше сдать анализ на уровень сахара.

«Если вы сдали биохимический анализ крови и уровень глюкозы в нем не превышает 6,1 миллимоля на литр включительно — это норма. Если ваш анализ показал 6,1-6,9 миллимоля на литр, то стоит провести глюкозотолерантный тест», — рассказала Степанова.