Назван неожиданный симптом повышенного холестерина

Врачи рассказали о показателе повышенного уровня холестерина — это замедление роста ногтей на ногах. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Daily Express.

Рост ногтей на ногах замедляется при повышенном холестерине из-за сужения сосудов и ограничения кровотока. Кроме того, указывать на повышенный холестерин может выпадение волос, судороги в икроножных мышцах после физической активности, а также мерзнущие голени и стопы.

При повышенном уровне холестерина в организме повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Закупорка сосудов может вызвать инфаркты и инсульты.

Для того, чтобы контролировать уровень холестерина, нужно много двигаться и правильно питаться. Рацион должен быть сбалансирован и содержать фрукты и овощи, содержащие пищевые волокна, которые способствуют снижению потребляемого холестерина. Тяжелой, жареной или жирной пищей лучшей не увлекаться.