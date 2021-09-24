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    24 сентября 2021, 12:18

    Назван неожиданный симптом повышенного холестерина

    Полина Гребенщикова

    Врачи рассказали о показателе повышенного уровня холестерина — это замедление роста ногтей на ногах. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Daily Express.

    Назван неожиданный симптом повышенного холестерина

    Рост ногтей на ногах замедляется при повышенном холестерине из-за сужения сосудов и ограничения кровотока. Кроме того, указывать на повышенный холестерин может выпадение волос, судороги в икроножных мышцах после физической активности, а также мерзнущие голени и стопы.

    При повышенном уровне холестерина в организме повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Закупорка сосудов может вызвать инфаркты и инсульты.

    Для того, чтобы контролировать уровень холестерина, нужно много двигаться и правильно питаться. Рацион должен быть сбалансирован и содержать фрукты и овощи, содержащие пищевые волокна, которые способствуют снижению потребляемого холестерина. Тяжелой, жареной или жирной пищей лучшей не увлекаться.