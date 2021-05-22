Назван неочевидный симптом инсульта

Чтобы вовремя распознать инсульт, нужно знать, какими симптомами он характеризуется. Но некоторые из них неочевидны. Например, внезапно возникающие проблемы со зрением. Должны также насторожить периодически появляющиеся перед глазами «мушки».

Об этом врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Любое выпадение полей зрения — срочно к врачу, не завтра, а сейчас, срочно. Может быть инсульт, может быть серьезная симптоматика», — пояснил он.

Врач сообщил, что появляющиеся перед глазами «мушки», сопровождающиеся болью, размытостью зрения, также являются серьезным поводом обратиться к врачу. В зоне риска находятся пожилые люди, диабетики и гипертоники. Им нужно проявлять особую осторожность.

При этом, если появление «мушек» не сопровождается другими симптомами, из-за него не нужно тревожиться. Это нормальное явление, возникающее из-за денатурации белка.

Ранее ведущий Александр Мясников заявил, что люди, которые не следят за своим здоровьем, курят, страдают алкоголизмом или ожирением, должны сами оплачивать медицинские услуги. Они должны или бросить вредную привычку, или тратить на излечение ее последствий собственные средства.