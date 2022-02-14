Назван необычный признак повышенного холестерина, который можно заметить при ходьбе

О заболевании периферических артерий нижних конечностей и высоком уровне «вредного» холестерина в крови могут говорить судороги в ногах при ходьбе. Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на экспертов Американской ассоциации кардиологов (АНА).

«Наиболее распространенный симптом заболевания периферических артерий нижних конечностей — болезненные судороги мышц бедер, ляжек или икр при ходьбе, подъеме по лестнице или другой физической нагрузке», — объяснили специалисты.

По словам медиков, заболевание периферических сосудов влечет за собой постепенное сужение и полную закупорку просвета аорты и магистральных артерий. Недуг развивается из-за утолщения стенок артериальных сосудов в связи с отложениями холестерина, формирующего атеросклеротические бляшки.

К другим признакам проблем с сосудами относят боли в ногах, судороги, онемения в кистях. Также у страдающих переизбытком холестерина могут появляться незаживающие язвы на голенях и ступнях. Кроме того, может измениться цвет кожи на пальцах ног.

При высоком уровне холестерина растет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в связи с чем человек может пострадать от инсульта или сердечного приступа. Для того, чтобы избежать подобного, врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни, много двигаться и держать диету.