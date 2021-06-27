Назван «необъяснимый» симптом дефицита витамина D

Один из самых частых симптомов дефицита витамина D — это необъяснимые мышечно-скелетные боли, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«По медицинскому закону, любой человек, у которого все болит, и при этом у него нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D», — пояснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Запись программы была размещена на YouTube.

Для выработки витамина D, как отметил медик, специально загорать не нужно. Он объяснил, что на самом деле этот витамин вырабатывается практически без всякого солнца, просто на открытом воздухе.

Для этого, как уточнил Мясников, достаточно быть на открытом воздухе около получаса, а зимой — немного дольше. При этом для выработки витамина D на солнце потребуется от пяти до десяти минут.

В перечень источников витамина D врач включил морепродукты, яйца и молоко. Мясников также напомнил, что недостаток этого гормона может привести к онкологическим заболеваниям и болезням сердца.

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