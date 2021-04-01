Назван напиток, защищающий сердце при стрессе

Какао защитит сердечную мышцу от губительного воздействия стрессовых ситуаций. К такому выводу пришли ученые из Университета Бирмингема, сообщило Nutrients.

Причем пить этот напиток нужно регулярно.

В какао-бобах содержатся флаваноиды — вещества, положительно влияющие на сосуды сердца во время психических переживаний. Поэтому они защищают главный орган от повреждения.

Употребление какао, богатого флаваноидами, — эффективный способ уменьшения временных нарушений эндотелиальной функции после стресса. Также этот напиток улучшает кровоток во время переживаний.

Ученые рекомендуют включить этот сладкий горячий напиток в ежедневный рацион, потому что какао еще и поддерживает хорошее настроение. Его приятный вкус влияет на выработку эндорфинов и серотонина — гормона счастья, который помогает бороться с депрессивными расстройствами.

Флаваноиды содержатся не только в какао, но и в зеленом чае, малине, вишне, ежевике и винограде, написал News.ru.

Ранее спортивный диетолог рассказал, что самые полезные соки — свежевыжатые. Они легко усваиваются и имеют в своем составе только натуральные сахара.