Назван напиток, который снижает давление

Ученые назвали напиток, который помогает снизить давление после первого стакана, передала «Вечерняя Москва».

По данным ИА Nation News, участники исследования выпивали по 500 миллилитров сока ежедневно 12 недель подряд. Результаты показали, что гесперидин, который содержится в напитке понижает давление.

Гесперидин — это растительное соединение, которое содержится в цитрусовых. Для исследования взяли сок с обычным содержанием этого вещества и сок, в котором геспередина больше нормы. Второй оказался более эффективным.

Ранее нутрициолог Анна Дробышев рассказала, что свекла может понизить артериальное давление, укрепить стенки сосудов, вывести из организма лишнюю жидкость и улучшить работу печени.

Очень полезен свекольный сок, но его нужно настаивать два часа после отжима. Кроме того, необходимо разбавить 50 миллилитров сока водой в соотношении 1:4.

По словам Дробышевой противопоказанием к употреблению свеклы являются заболевания ЖКТ в острых стадиях, сахарный диабет и гипотония.