Назван месяц, на который придется пик коронавируса в Москве

Пик очередной волны коронавируса в российской столице можно ожидать в конце сентября, в Санкт-Петербуре — в конце ноября. Такое предположение сделал проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков.

«Для среднего сценария по состоянию на середину августа получается, что пик коронавируса произойдет в Москве — 29 сентября, а в Петербурге позднее, в середине ноября», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, прогнозов развития ситуации с коронавирусом три: пессимистичный, оптимистичный, средний.

«Сейчас реализуется средний, наиболее реалистичный сценарий, но ситуация развивается быстрее, чем сделанный в начале августа прогноз», — отметил ученый.

Боровков заявил, что начало учебного года и возвращение студентов в города может внести изменения в прогнозирование. Специалист добавил, что если не появится новый подвид штамма, «какой-то супер-распространитель», то средний сценарий развития событий — наиболее вероятен.

Серьезный рост заболеваемости ковидом фиксируют в России в последние дни. В четверг сообщалось, что за сутки в стране зарегистрировали более 35 тысяч случаев заражения коронавирусом. Эти данные представлены на сайте стопкоронавирус.рф. При этом ресурс объявил о временном прекращении публикации данных об уровне коллективного иммунитета россиян к COVID-19.