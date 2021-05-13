Назван максимальный срок диеты

Продолжительность диеты зависит от целей похудения, состояния здоровья человека и строгости ограничений. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова, сообщила радиостанция Sputnik.

Медик может посадить пациента на жесткую диету максимум на восемь месяцев, если надо сбросить вес перед операцией. Однако без консультаций со специалистами разрешается устраивать только кратковременные диеты — до двух-трех недель.

«Нужно подбирать себе диету комфортную, с которой мы потом будем переходить на рациональное питание, которое не будет для нас неприятным, и это будет на всю жизнь», — объяснила врач.

За две-три недели изменяются пищевые привычки. При правильно подобранной диете произойдет плавное перетекание к здоровому питанию, причем не обязательно низкокалорийному. Калорийность должна равняться энергозатратам.

Если же выбрана неправильная диета, организм начнет терять не только калории, но и необходимые ему витамины и минералы. Такое развитие событий приведет к серьезным сердечно-сосудистым проблемам.

Существуют диеты, которых нельзя придерживаться долго. К таким относится кетодиета, которой можно посвятить не более двух недель. В рамках нее, как и при любой низкоуглеводной диете, постепенно разрушаются белки. Из-за этого страдают мышечные клетки, а также клетки головного мозга, потому что им нужна глюкоза — фрукты, овощи и крупы. Вскоре начинаются проблемы с почками, потому что кетоновые тела достаточно токсичны, отметила «Свободная пресса».