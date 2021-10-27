Назван лучший продукт для употребления перед сном

Арахисовая паста — лучший продукт для того, чтобы перекусить перед сном, считают диетологи. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на сайт FoodData Central.

Арахисовая паста — источник полезных жиров и белка. Всего две ложки пасты содержат около семи граммов белка и 15 граммов жиров. Если съедать небольшое количество арахисовой пасты перед сном, это позволит оставаться сытым всю ночь, что способствует крепкому сну. При этом паста не займет много места в желудке, а значит, не перегрузит пищеварительную систему.

Сам арахис является источником большого количества полезных веществ. Исследования показывают, что он снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогая организму бороться с «плохим» холестерином. Он содержит минералы, такие как железо, марганец, фосфор и магний, а также витамин Е, который улучшает качество сна. Триптофан, содержащийся в этих орехах, тоже помогает качеству сна, способствуя выработке «гормонов сна»: мелатонина и серотонина.