Назван лучший напиток во время диеты

Даже низкокалорийное питье не всегда полезно. Ведь количество и качество того, что вы пьете, имеет такое же значение, как и то, что вы едите. Во время диеты желательно избегать всех газировок. И сладких, и тех, которые не содержат сахара, ведь в них есть сахарозаменители, а это не самые полезные продукты.

«Конечно, пакетированные соки надо исключить. Если это даже свежевыжатые соки, то надо иметь в виду, что в стакан свежевыжатого сока входит два-три апельсина, а это просто жидкие калории. Если запивать еду чаем зеленым или черным, то возможна нехватка металлов: цинка, магния, железа, потому что в чае есть хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться», — объяснила врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, не стоит ждать, что какие-то напитки «волшебным» образом помогут избавиться от лишних килограммов, а распространенное мнение, что кофе — это очень эффективное жиросжигающее средство, вряд ли соответствует действительности.

По мнению Нефедовой, лучший напиток во время диеты — это вода.

«Я бы советовала, конечно, просто воду. Если вы хотите сделать ее интересней, можно выдавить туда лимон. Все остальное — это лишние калории, если мы говорим о диете», — отметила Нефедова.

Она также добавила, что употреблять здоровые продукты и правильные напитки стоит не время от времени, а постоянно, составив для себя сбалансированный рацион.

Специалисты относят фрукты к продуктам полезного питания. Но некоторые из них настолько калорийны, что помешают похудеть. В первую очередь, речь идет о бананах. В 100 граммах содержится 100 килокалорий.