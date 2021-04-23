Назван легкий способ просыпаться бодрым

Вялое состояние по утрам порой связано с пробуждением посреди цикла сна, а не с нехваткой часов отдыха. Это объяснил в ролике в TikTok врач Каран Радж.

«Каждую ночь ваш мозг проходит через несколько циклов сна. Каждый цикл начинается c периода поверхностного сна, затем вы входите в глубокий сон, затем снова возвращаетесь к поверхностному», — объяснил он.

Каждый такой цикл длится приблизительно 90 минут. Люди чувствуют себя бодрым, если просыпаются в конце одного из этих полуторачасовых циклов.

Врач советует отсчитывать по 90 минут от времени, в которое надо проснуться. Тогда удастся вычислить лучшее время для засыпания, написала «Свободная пресса».

Автор видео также обратил внимание, что у каждого уникальная продолжительность циклов сна. Поэтому «правило 90 минут» не универсально.

Ролик собрал более миллиона просмотров.

Ранее ученый Шан Чжинань предположил, что нахождение человека рядом с гаджетом в течение ночи плохо сказывается на качестве сна.