Назван главный симптом «омикрона»

Главным симптомом при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса является «чудовищная» усталость, а вовсе не кашель и сопли. Об этом биолог Анча Баранова написала в своем Теlеgrаm-канале.

Обоняние и вкус в случае с «омикроном» не исчезают. Отличительной особенностью нового штамма является то, что у инфицированного возникает сильная усталость. Но биолог призвала не паниковать, поскольку симптомы не такие ужасные, хоть и неприятные.

Баранова высказала предположение, что «омикрон» может уходить из-под действия антитела как у переболевших, так и у вакцинированных. Однако защита никогда не падает до нуля, отметила ученый. Вакцины все так же служат защитой, и маски тоже.

«Дельта»-штамм, полагает биолог, не уступит преимущество «омикрону». Она не исключила, что «омикрон» и сам долго не продержится.

Штамм «омикрон» впервые обнаружили в ноябре в Южной Африке. Ранее медик из ЮАР Унбен Пиллей рассказал, что среди симптомов при заражении у разных пациентов наблюдались лихорадочное состояние, сухой кашель, потливость по ночам и ломота в теле.