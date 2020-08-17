facebook_pixel
    17 августа 2020, 08:28

    Назван главный рассадник заразы на кухне

    Андрей Иванов

    На кухонной губке в 200 раз больше бактерий, чем на сидении унитаза. Ее невозможно как следует промыть и продезинфицировать. Менять губку необходимо каждую неделю. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
    Назван главный рассадник заразы на кухне

    «У губок очень пористая структура, кроме того, они поролоновые, и их практически невозможно промыть и продезинфицировать. За незначительное количество времени, за неделю, губка, как инкубатор, выращивает микроорганизмов в 200 тысяч раз больше, чем на сидении унитаза», — заявила Раева.

    Собеседница подчеркнула, что нельзя использовать одну и ту же губку для мытья посуды, раковины, фруктов и овощей. Для каждой цели необходимо завести отдельную губку, а фрукты и овощи лучше мыть специальной щеткой. Щетки и тряпки гораздо гигиеничнее, так как их можно после использования как следует промыть.

    Ранее эксперты Роспотребнадзора обнаружили на кухонных губках дрожжи и плесень, а также бактерии, которые приводят к кишечным заболеваниям. На каждой пятой губке живет опасный стафилококк.

    Новости SMI.FM