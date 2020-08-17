Назван главный рассадник заразы на кухне

«У губок очень пористая структура, кроме того, они поролоновые, и их практически невозможно промыть и продезинфицировать. За незначительное количество времени, за неделю, губка, как инкубатор, выращивает микроорганизмов в 200 тысяч раз больше, чем на сидении унитаза», — заявила Раева.

Собеседница подчеркнула, что нельзя использовать одну и ту же губку для мытья посуды, раковины, фруктов и овощей. Для каждой цели необходимо завести отдельную губку, а фрукты и овощи лучше мыть специальной щеткой. Щетки и тряпки гораздо гигиеничнее, так как их можно после использования как следует промыть.

Ранее эксперты Роспотребнадзора обнаружили на кухонных губках дрожжи и плесень, а также бактерии, которые приводят к кишечным заболеваниям. На каждой пятой губке живет опасный стафилококк.