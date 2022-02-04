Назван главный продукт для здоровых суставов

Диетолог Светлана Фус рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион, чтобы суставы были здоровыми. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным INC-news, необходимо есть продукты, в которых содержится много кальция. В первую очередь полезны молочные продукты.

Также на суставы хорошо влияет печень трески, сливочное масло и яичные желтки, так как в них много витамина D.

Полезен и витамин С, так как он синтезирует коллаген. Его много в цитрусовых, квашеной капусте, ягодах, киви и в красном сладком перце.