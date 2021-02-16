Назван «гарантийный срок» службы позвоночника

Наш позвоночник рассчитан на определенный срок, после которого с ним начинаются проблемы. Спина может начать болеть после 35 лет. Чтобы продлить «гарантийный срок» службы позвоночника, нужно контролировать нагрузку на него в течение рабочего дня. Об этом радио Spuntik рассказал мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

«„Гарантийный срок“ наших сухожилий, хрящей, суставов и позвоночника — это 35–45 лет. У разных людей срок отличается. После этого „гарантийного периода“ у людей начинаются проблемы с позвоночником и суставами. Это физиология у человека такая. У него начинается снижение кровообращения, появляются нарушения обменных процессов и плюс всякие интоксикации накапливаются», — объяснил Кабычкин.

Врач добавил, что избежать проблем поможет контроль за нагрузкой на позвоночник во время работы. По его словам, нужно чаще менять позу, делать перерывы и упражнения. Кабычкин отметил, что когда человек долго сидит, то статическая нагрузка на позвоночник не всегда оптимальная. Это вызывает спазм мышц, а снять его можно движением.

Ранее мануальный терапевт Ган Фу рассказал «360», что во время сидения на позвонки действует вес порядка 300-350 килограммов. Поэтому для работы нужен удобный стул, сидеть необходимо ровно и важно периодически вставать, чтобы снять нагрузку на спину.