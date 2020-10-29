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    29 октября 2020, 10:45

    Назван фрукт для борьбы с вирусами и простудой

    Алена Макаренко

    Авокадо нужно включить в свой рацион в сезон простудных и вирусных заболеваний. Такой рекомендацией поделилась консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко, сообщило радио Sputnik.
    Назван фрукт для борьбы с вирусами и простудой

    Авокадо часто называют суперфудом. Этот масляный фрукт может быть отличным средством укрепления иммунитета.

    «В холодное время года я очень рекомендую употреблять авокадо, потому что он невероятно положительно сказывается на иммунной системе», — заявила врач.

    Плодовое растение содержит витамин D, омега жиры, витамин E. За счет жиров в самом авокадо витамины D и E правильно и быстро усваиваются в организме. Благодаря этому человек получает необходимые витамины во время межсезонья.

    Авокадо дает хороший заряд энергии. В нем содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, продлевающие жизнь и укрепляющие сердечно-сосудистую систему. Они также участвуют во всех процессах организма, в том числе в гормональных.

    Консультант по лечебному питанию рекомендует есть авокадо в первой половине дня, поскольку оно очень калорийно, а значит, хорошо насыщает и надолго заряжает энергией. Сергиенко предлагает сделать авокадо-тост или же добавить фрукт в смузи, салаты. А еще фрукт можно использовать в качестве заправки к салатам. Кроме того, авокадо может заменить сливочное масло в классическом бутерброде с красной рыбой либо икрой.

    А вот при наличии проблем с печенью лучше сократить объемы употребления авокадо, как и большинства жирных продуктов.