Назван фрукт для борьбы с вирусами и простудой

Авокадо часто называют суперфудом. Этот масляный фрукт может быть отличным средством укрепления иммунитета.

«В холодное время года я очень рекомендую употреблять авокадо, потому что он невероятно положительно сказывается на иммунной системе», — заявила врач.

Плодовое растение содержит витамин D, омега жиры, витамин E. За счет жиров в самом авокадо витамины D и E правильно и быстро усваиваются в организме. Благодаря этому человек получает необходимые витамины во время межсезонья.

Авокадо дает хороший заряд энергии. В нем содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, продлевающие жизнь и укрепляющие сердечно-сосудистую систему. Они также участвуют во всех процессах организма, в том числе в гормональных.

Консультант по лечебному питанию рекомендует есть авокадо в первой половине дня, поскольку оно очень калорийно, а значит, хорошо насыщает и надолго заряжает энергией. Сергиенко предлагает сделать авокадо-тост или же добавить фрукт в смузи, салаты. А еще фрукт можно использовать в качестве заправки к салатам. Кроме того, авокадо может заменить сливочное масло в классическом бутерброде с красной рыбой либо икрой.

А вот при наличии проблем с печенью лучше сократить объемы употребления авокадо, как и большинства жирных продуктов.