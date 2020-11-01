Назван фактор, снижающий риск заражения COVID-19 в пять раз

Люди, которые носят очки, заболевают COVID-19 в пять раз реже. Об этом рассказал доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов со ссылкой на исследования китайских ученых.

По словам Нетесова, подобная тенденция ярко проявляется именно в Китае, где контактные линзы не слишком популярны, и при этом многие носят очки, пишет «Российская газета».

«Так вот, пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего 10% носили очки», — заметил ученый.

Он напомнил, что основными каналами заражения являются нос и слизистая глаз. Также Нетесов настоятельно порекомендовав гражданам не пренебрегать средствами защиты, уточнила «Газета.ru».

На сегодня, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано уже больше 45,8 миллиона зараженных коронавирусной инфекцией. Жертвами нового вируса стали свыше 1,1 миллиона граждан.

По последним данным, в России зарегистрировано 1,62 миллиона случаев COVID-19. От коронавируса скончались более 27 тысяч пациентов. Побороть инфекцию смогли 1,22 миллиона граждан.