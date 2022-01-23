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    23 января 2022, 03:21

    Назван эффективный способ восстановления после ковида

    Врач Тарасенко: после ковида стоит посетить соляную пещеру или галокамеру

    Дарья Бунякова

    После ковида рекомендуется дышать свежим воздухом. Лучше всего съездить на море, но если такой возможности нет, то можно сходить на час в соляную пещеру или галокамеру. Об этом рассказал врач-пульмонолог Иван Тарасенко.

    Назван эффективный способ восстановления после ковида

    По словам медика, соляную пещеру или галокамеру можно найти в санаториях, клиниках или реабилитационных центрах. При галотерапии человек дышит воздухом, насыщенным солевыми частицами. Такая процедура помогает повысить иммунитет и восстановить дыхательную систему после коронавируса.

    «Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов. Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в легких, уходят», — пояснил Тарасенко радио Sputnik.

    Он добавил, что процедура еще помогает улучшить кровоснабжение и кислородный обмен в легких. Восстановиться только галотерапией нельзя, так как ее нужно сочетать с другими способами реабилитации. Врач отметил, что при ежедневном посещении соляной пещеры можно всего за месяц восстановиться после ковида.