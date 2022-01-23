Назван эффективный способ восстановления после ковида

После ковида рекомендуется дышать свежим воздухом. Лучше всего съездить на море, но если такой возможности нет, то можно сходить на час в соляную пещеру или галокамеру. Об этом рассказал врач-пульмонолог Иван Тарасенко.

По словам медика, соляную пещеру или галокамеру можно найти в санаториях, клиниках или реабилитационных центрах. При галотерапии человек дышит воздухом, насыщенным солевыми частицами. Такая процедура помогает повысить иммунитет и восстановить дыхательную систему после коронавируса.

«Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов. Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в легких, уходят», — пояснил Тарасенко радио Sputnik.

Он добавил, что процедура еще помогает улучшить кровоснабжение и кислородный обмен в легких. Восстановиться только галотерапией нельзя, так как ее нужно сочетать с другими способами реабилитации. Врач отметил, что при ежедневном посещении соляной пещеры можно всего за месяц восстановиться после ковида.