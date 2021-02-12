Назван эффективный способ уменьшить риск заражения коронавирусом

Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что одновременное ношение двух масок уменьшает риск заражения коронавирусом. Такой способ, по мнению ученых. снижает риск заболеть на 80-90%.

В ходе экспериментов ученые выяснили, что одна медицинская маска без завязанных петель блокировала 42%, а тканевая — 44,3%. Комбинация тканевой маски, закрывающей лечебную маску (двойная маска), блокировала 92,5% частиц. Исследователи смогли доказать эффективность такого способа ношения масок и для стоящего рядом человека, который без маски. Распространение вируса снизилось на 82,2%. Об этом рассказали на сайте организации.

Если оба человека были в двойной маске, то риск заражения снизился примерно на 97%.

Результаты исследования, по словам ученых, не распространяются на детей с маленьким лицом или на мужчин, носящих бороду.

Исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что одновременное ношение двух масок уменьшает риск заражений коронавирусом как других людей, так и защищает самого носителя с эффективностью до 80-90 процентов. Об оценке разных способов уберечься от инфекции сообщается на сайте организации.

Ранее врач-инфекционист Галина Гольцман заявила, что ношение двух масок с точки зрения общепринятой научной практики ничем не оправдано и может привести к усталости и сонливости.