Назван эффективный способ побороть никотиновую зависимость

Как считает специалист, самой большой ошибкой курильщика является то, что он относится к сигарете не как к наркотику. По словам Хорса, никотин, который содержится в сигарете, это наркотик, который вызывает зависимость. Когда он перестает поступать в организм, человек ощущает ломку. Она характерна чувством, что чего-то не хватает. Это называется абстинентным синдромом.

«Люди бросают курить, когда говорят себе: „Я хочу курить, но нужно бросить, потому что это вредно“. Тягу они называют желанием. Но правильная установка такая: „Я хочу бросить курить, потому что это вредно для здоровья, но мне мешает тяга к курению“. И тогда они начинают бороться с ломкой, а не со своим желанием», — уточнил специалист.

Он посоветовал пообещать себе выкурить последние сигареты и попрощаться с ними. Делать это нужно очень медленно. Лучше не отвлекаться от курения и даже закрыть глаза, задерживая дым во рту и внимательно следить за вкусовыми ощущениями.

Благодаря такому приему у человека возникнет ощущение, как когда он впервые взял сигарету. Обычно это неприятное чувство. Именно оно зафиксируется в памяти при последнем курении.