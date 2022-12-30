Здоровье 30 декабря 2022, 18:28 Назван единственный способ заразиться амебой-«мозгоедом» Инфекционист Сопха: заразиться амебой-«мозгоедом» можно только через попавшую в нос воду freepik

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Амеба Неглерия Фоулера, которую окрестили амебой-«мозгоедом», вызывает смертельно опасный менингоэнцефалит, лишь попадая в организм человека через нос с зараженной водой. Об этом РИА «Новости» сообщил опытный военный инфекционист, полковник медицинской службы Сухопутных войск Таиланда в отставке доктор Чаренчай Сопха. По его словам, амебный менингоэнцефалит — «очень страшная и очень редкая болезнь».

«Она возникает только одним путем: при попадании зараженной воды в нос, причем когда вода находится в носу достаточно долго, чтобы амеба проникла в обонятельный нерв», — пояснил эксперт.

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Передача от человека к человеку исключена. И даже если случайно выпить зараженную амебой воду, ничего не произойдет, если только вода не попадет в нос. Именно оказываясь там, амеба прикрепляется к обонятельному нерву, начинает пожирать нервную ткань, продвигается вперед и в конце концов оказывается в мозгу.

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Инкубационный период длится от трех до семи дней. Среди симптомов — сильная головная боль, тошнота, боль в горле, высокая температура. При этом состояние быстро ухудшается. Смерть может наступить примерно на десятый день, отметил Сопха.

Болезнь открыли и описали в Австралии еще в 1965 году. С того момента в мире зарегистрировали всего около 400 случае заражений амебой Неглерия Фоулера, умерли 97% пациентов. По словам доктора, наибольшее количество случаев зафиксировали в США — только с 1995 по 2004 год от этой болезни умерли 23 американца. На днях первый случай подтвердили в Южной Корее, пациент умер.

В России заражений этой амебой не встречали ни разу.