Назван частый симптом при заражении «дельта»-штаммом коронавируса

Заразившиеся разновидностью коронавируса «дельта» чаще стали испытывать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Потеря обоняния и вкуса теперь проявляется реже. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

«Произошло повышение доли одних симптомов и снижение других. Отмечают меньшее число людей, у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы», — объяснил собеседник.

По словам Нетесова, у мутировавшего коронавируса изменились строение и специфичность по отношению к клеткам, с которыми он взаимодействует. Он стал лучше связываться с клетками в легких, на стенках сосудов и в кишечнике. Нетесов считает, что именно из-за этого симптомы болезни стали другими.

Ученый напомнил, что вакцинация позволяет если и не гарантировать полную защиту от этого штамма SARS-CoV-2, то повлиять на тяжесть течения болезни. Вирусолог подчеркнул, что прививка — это единственное спасение от коронавируса и его мутаций.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре сообщили, что Крым оказался в числе российских регионов, где активно циркулирует индийский штамм коронавируса.