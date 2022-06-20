Назван быстрый и эффективный способ бросить курить

Чтобы быстро и эффективно бросить курить, необходимо сочетать употребление специальных препаратов, а также курс психотерапии. Таким мнением поделился врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Игорь Лазарев. Об этом сообщили «Известия».

«Важно понимать, что никотиновая зависимость — такая же зависимость, как алкогольная или наркотическая. Процент людей, которые самостоятельно и быстро бросили курить, небольшой — около 9%», — пояснил специалист.

Медик пояснил, что процесс отказа от курения занимает много времени. Важно сочетать лечение медикаментами, а также психотерапию. При этом в период отказа от сигарет человек становится более раздражительным. Иногда бывшие курильщики сталкиваются с бессонницей.

Из-за чувства дискомфорта человек может вновь вернуться к прежней привычке. Именно поэтому в начале лечения стоит использовать медикаменты, которые, по словам Лазарева, облегчают абстинентный синдром.