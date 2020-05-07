Назвали самые зараженные коронавирусом города и районы в Башкирии

Венер Изикаев, и. о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Башкирии, 7 мая на брифинге назвал самые опасные районы республики.

Он также рассказал, что на карантине по коронавирусу сейчас находятся: приютовский стационар Белебеевской ЦРБ, три отделения Кармаскалинской ЦРБ, терапевтические корпуса больницы № 2 Стерлитамака, городская больница города Салавата, реанимационное отделение Баймакской ЦРБ терапевтическое отделение Верхнеяркеевской ЦРБ.