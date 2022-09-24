Названа безопасная суточная доза чеснока и лука | 360°

Здоровье 24 сентября 2022, 08:18 Поделиться Telegram

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Viber Названа безопасная суточная доза чеснока и лука Диетолог Брыкин: люди часто переедают лук и чеснок unsplash.com

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Лук и чеснок надо употреблять осторожно — они могут быть вредны. Об этом RT сообщил врач, спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин.

«Будучи уверенными в целебных свойствах чеснока и лука, люди считают эти продукты абсолютно полезными: чем больше съешь, тем лучше. На деле луковицы растений стимулируют выделение желчи, раздражают стенки желудка, что может причинить вред при заболеваниях ЖКТ: панкреатите, язве, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни», — сказал он.

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Все полезные свойства этих продуктов без вреда для организма можно получить, если употреблять их в свежем виде в объеме не более 100 граммов в сутки и в несколько приемов.

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Также современная медицина скептически относится к привычке вешать на тело марлевый мешочек с чесноком «от простуды» — как народный метод ингаляции. Научные исследования на эту тему особых результатов не показали. Засовывать лук или чеснок в нос или рот также лучше никогда не стоит. Это может привести к ожогу слизистых оболочек.

Ранее сообщалось, что медэксперты советуют есть чеснок людям, которые страдают повышенным давлением и высоким холестерином. Он отлично укрепляет иммунную систему.

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