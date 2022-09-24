Названа безопасная суточная доза чеснока и лука | 360°

Все новости
Мир
24 сентября 2022, 20:23
Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских
Общество
24 сентября 2022, 20:16
Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения
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Эксклюзив
24 сентября 2022, 20:06
«Ждали этого восемь лет». Жительница Донецка рассказала об ожиданиях от воссоединения с Россией
Мир
24 сентября 2022, 19:51
Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России
Спорт
24 сентября 2022, 19:47
Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года
Армия
24 сентября 2022, 19:32
«Пришло время». Житель Белгорода рассказал, почему пришел в военкомат
Подмосковье
24 сентября 2022, 19:31
Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах
Эксклюзив
24 сентября 2022, 19:13
«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим
Мир
24 сентября 2022, 19:06
Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России