Назальная вакцина против коронавируса пока будет использоваться как бустер после вакцинации «Спутником V». Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он также отметил, что в результате исследования будет понятно, можно ли заменить инъекционную вакцину на интраназальную.

«Сейчас будем использовать ее как бустер. В результате исследований посмотрим, можно ли инъекционную заменить на интраназальную», — сказал Гинцбург в беседе с РИА «Новости».

Первые экспериментальные данные, которые есть, показывают, что вакцина «дает довольно-таки приличный титр антител, то есть она хорошо работает», отметил директор Центра Гамалеи.

До этого Гинцбург заявлял, что назальная вакцина от коронавирусной инфекции может использоваться пациентом раз в шесть месяцев. Полугодичный срок ревакцинации, по словам врача, является оптимальным.

Назальная форма вакцины «Спутник V» может быть зарегистрирована в скором времени. Центр Гамалеи направил в Минздрав пакет документов, которые необходимы для рассмотрения вопроса о выдаче регистрации.