Назальная вакцина показала эффективность при всех штаммах коронавируса

Назальная вакцина против коронавируса, созданная в Центре имени Гамалеи, продемонстрировала высокую эффективность при защите от всех штаммов. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы видим, [что назальная вакцина] показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя мукозальный иммунитет к возбудителю», — сказал ученый в комментарии РИА «Новости».

Первую в мире назальную вакцину от коронавируса Минздрав РФ зарегистрировал в апреле. Тогда Гинцбург заявил, что препарат могут назвать «Спутник Н». Ранее Центр имени Гамалеи создал вакцину «Спутник V». Она также стала первым в мире препаратом для вакцинации от COVID-19.

Весной директор центра исключил вероятность того, что антироссийские санкции смогут оказать влияние на производство этой вакцины. По его словам, производители смогут изготовить ее в том количестве, которое потребуется.

За минувшие сутки в России выявили 28 982 новых случая ковида. В Роспотребнадзоре напомнили россиянам о необходимости вакцинироваться, чтобы защитить себя от тяжелого течения болезни.