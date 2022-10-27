Назальная вакцина от ковида стала доступна для жителей Москвы | 360°

Здоровье 27 октября 2022, 10:40 Назальная вакцина от ковида стала доступна для жителей Москвы Заммэра Ракова: назальная вакцина от ковида поступила в медучреждения Москвы РИА "Новости"

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Жители Москвы теперь могут привиться от коронавируса с помощью назальной вакцины «Спутник», заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что вакцина уже поступила в медучреждения города, сообщило РИА ФАН.

Назальную вакцину рекомендуют для ревакцинации, потому что она создает местный иммунитет, то есть выступает бустером для уже имеющегося, объяснила она.

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Ракова уточнила, что препарат доступен по записи в пунктах вакцинации в ряде поликлиник и без записи — в мобильном пункте вакцинации в ГУМе, а также в Троицкой городской больнице

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«Назальная вакцина „Спутник“ — это двухкомпонентный „Спутник V“ в той же дозировке, разница только в способе введения», — добавила она.

По ее словам, использовать назальную вакцину рекомендуют через шесть месяцев после перенесенного ковида. Использовать ее могут все желающие старше 18 лет. Других возрастных ограничений нет.