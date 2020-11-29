Мясников предостерег от использования наушников

Он подчеркнул, что в мире не бывает безопасных наушников, но накладные приносят меньше вреда для человека.

«Безопасно — это 80 децибел, а в наушниках может быть и 100, и 120», — пояснил Мясников.

По его словам, проблемы со слухом начинаются уже через два-три года после постоянного прослушивания файлов через этот девайс. Когда владелец достигает 50 лет, то способность слышать снижается еще сильнее. Врач отметил, что такие симптомы есть у 25% населения развитых стран.

Снизить вредное влияние на слух можно. Мясников посоветовал надеть наушники, включить музыку и попробовать расслышать собственный голос или слова собеседника. Если такой возможности нет, то громкость лучше снизить.