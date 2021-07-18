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    18 июля 2021, 03:09

    Научный журнал отозвал статью об опасности масок для детей

    Анастасия Кукова

    Профессор методологии исследований в области комплементарной медицины в Европейском университете Виадрина во Франкфурте Харальд Валах написал статью, в которой высказал утверждение, что медицинская маска вредна для детей. По его словам, ща несколько минут под ней формируется опасная доза углекислого газа.

    Научный журнал отозвал статью об опасности масок для детей

    Статью в июне опубликовал научный журнал JAMA Pediatrics, но затем снял ее с публикации. Руководство издания сообщило, что у него появились вопросы по поводу того, насколько тщательно измерялось содержание углекислого газа, какое оборудование для этого использовалось и было ли оно вообще пригодно для подобных измерений.

    «Учитывая вопросы фундаментального характера методологии, неясность с приемлемостью полученных данных и выводов, а также потенциальное влияние на общественное здравоохранение, редакторы отозвали это исследование», — сказано в заявлении JAMA Pediatrics.

    Редакторы журнала также отметили, что автор статьи не предоставил достаточно убедительные доказательства. Они удалили статью, так как засомневались в достоверности результатов исследования.

    Господин Валах считает, что руководство журнала ошибается. Он заявил изданию Retraction Watch, что ему были предъявлены ключевые причины для отзыва статьи — неверные данные, неверный анализ или плагиат. Но все они отсутствуют или не были доказаны редакторами.

    Это уже втора статья профессора, снятая с публикации. В предыдущей он рассуждал о плюсах и минусах вакцинации. В частности, Валах утверждал, что вакцины от COVID-19 вызвали две смерти на каждые три предотвращенных смерти,

    Профессор пожаловался Retraction Watch что познаньский университет медицины после распубликации статей прекратил с ним сотрудничество.

    Инженеры из Массачусетса совместно с коллегами из Гарварда разработали маску, которая за 90 минут ношения может определить наличие в организме человека коронавируса.