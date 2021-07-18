Научный журнал отозвал статью об опасности масок для детей

Профессор методологии исследований в области комплементарной медицины в Европейском университете Виадрина во Франкфурте Харальд Валах написал статью, в которой высказал утверждение, что медицинская маска вредна для детей. По его словам, ща несколько минут под ней формируется опасная доза углекислого газа.

Статью в июне опубликовал научный журнал JAMA Pediatrics, но затем снял ее с публикации. Руководство издания сообщило, что у него появились вопросы по поводу того, насколько тщательно измерялось содержание углекислого газа, какое оборудование для этого использовалось и было ли оно вообще пригодно для подобных измерений.

«Учитывая вопросы фундаментального характера методологии, неясность с приемлемостью полученных данных и выводов, а также потенциальное влияние на общественное здравоохранение, редакторы отозвали это исследование», — сказано в заявлении JAMA Pediatrics.

Редакторы журнала также отметили, что автор статьи не предоставил достаточно убедительные доказательства. Они удалили статью, так как засомневались в достоверности результатов исследования.

Господин Валах считает, что руководство журнала ошибается. Он заявил изданию Retraction Watch, что ему были предъявлены ключевые причины для отзыва статьи — неверные данные, неверный анализ или плагиат. Но все они отсутствуют или не были доказаны редакторами.

Это уже втора статья профессора, снятая с публикации. В предыдущей он рассуждал о плюсах и минусах вакцинации. В частности, Валах утверждал, что вакцины от COVID-19 вызвали две смерти на каждые три предотвращенных смерти,

Профессор пожаловался Retraction Watch что познаньский университет медицины после распубликации статей прекратил с ним сотрудничество.

Инженеры из Массачусетса совместно с коллегами из Гарварда разработали маску, которая за 90 минут ношения может определить наличие в организме человека коронавируса.