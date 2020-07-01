Научный сотрудник из центра имени Гамалеи рассказал, насколько опасно заразиться коронавирусом летом

Риск заразиться коронавирусом в летний сезон чуть ниже, чем в другое время. Об этом заявила кандидат медицинских наук и ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Людмила Алимбарова.

«Чем выше температура на улице, тем меньше живет на поверхностях вирус. Поэтому летом вероятность заражения контактно-бытовым путем (через использование ручек дверей, поручней, перил) снижается», — цитирует слова Алимбаровой РИА «Новости».

Также эксперт подчеркнула, что вирусные частицы быстрее высыхают в жару, поэтому и заболеть меньше шансов. Если в зимнее время вирус может существовать на поверхностях до трех дней, то летом это время сокращается до нескольких часов.

Но все равно не стоит забывать о мерах профилактики и отказываться от масок, заключила Алимбарова.

Ранее ученые заявили, что вирус нельзя подхватить в море, озере или реке, ведь вода подвергается летом постоянному воздействию солнечных лучей, которые убивают вирус.