Натуропат Шор рассказал, какой продукт стоит есть диабетикам

Изюм является очень полезным продуктом. В особенности его стоит употреблять диабетикам, так как он помогает снижать уровень глюкозы в крови. Таким мнением поделился натуропат Якоб Шор. Об этом сообщил «Профиль».

Ученые под руководством Шора провели исследование, в ходе которого установили влияние изюма на состояние здоровья. Эксперимент длился на протяжении трех месяцев. Респондентов, страдающих от диабета второго типа, разделили на две группы. Члены одной из них употребляли изюм перед основным приемом пищи. Участники второй группы ели обычные снеки.

Специалистам удалось выяснить, что у людей, которые ели изюм, уровень глюкозы в крови был ниже, чем у испытуемых из другой группы, написало ИА Nation News.