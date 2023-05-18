Здоровье 18 мая 2023, 23:50 Натуропат Исаева перечислила самые полезные специи Натуропат Исаева заявила, что тмин может улучшать пищеварение

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Некоторые специи способны улучшать пищеварение. Натуропат Камила Исаева перечислила их в беседе с LIFE.

Среди самых полезных специй эксперт выделила тмин, корицу и куркуму. Благоприятно сказываются на здоровье также ароматические травы, такие как орегано, розмарин, базилик, написал «Петербургский дневник».

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По словам Исаевой, в данный специях содержатся порядка 100 триллионов микроорганизмов, которые оказывают положительное влияние на здоровье кишечника и организма в целом.

«Кардамон. Избавит от изжоги. Эта специя родом из Западной Индии», — дополнила медик.