18 мая 2023, 23:50
Натуропат Исаева перечислила самые полезные специи
Натуропат Исаева заявила, что тмин может улучшать пищеварение
Некоторые специи способны улучшать пищеварение. Натуропат Камила Исаева перечислила их в беседе с LIFE.
Среди самых полезных специй эксперт выделила тмин, корицу и куркуму. Благоприятно сказываются на здоровье также ароматические травы, такие как орегано, розмарин, базилик, написал «Петербургский дневник».
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По словам Исаевой, в данный специях содержатся порядка 100 триллионов микроорганизмов, которые оказывают положительное влияние на здоровье кишечника и организма в целом.
«Кардамон. Избавит от изжоги. Эта специя родом из Западной Индии», — дополнила медик.
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