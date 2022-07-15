Nature Metabolism: исследование показало, что солнечный свет улучшает аппетит у мужчин

Ученые из из Тель-Авивского университета в Израиле и Колумбийского университета в США выяснили, что воздействие солнечного света улучшает аппетит у мужчин. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на Nature Metabolism.

Сначала они проверили это на мышах. Оказалось, что после ультрафиолетового излучения самцы становятся голодными. Потом эксперимент был осуществлен и на людях.

В исследовании участвовали примерно три тысячи человек. Оказалось, что в среднем за лето мужчины употребляют на 15% калорий больше, чем женщины. Ученые предположили, что солнечный свет стимулирует у мужчины выработку гормона грелина, который отвечает за голод.

Ранее диетолог Зухра Павлова рассказала, что апельсиновый сок не подходит для завтрака, так как способствует возникновению лишнего веса и чувства голода. Она уточнила, что причиной является избыток фруктозы в этом продукте. Кроме того, врач посоветовала быть аккуратнее с орехами. На завтрак не стоит съедать более трех штук.

Павлова пояснила, что утренний прием пищи должен состоять из белков, жиров и углеводов. Таким образом питание будет более сбалансированным.