Nature: холод предотвращает развитие сахарного диабета

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что воздействие холода на организм предотвращает развитие диабета и других метаболических заболеваний. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на журнал Nature.

Они провели эксперимент на мышах с ожирением, которых поместили в условия низких температур. После этого у животных уменьшилось воспаление в организме и улучшились чувствительность к инсулину и метаболизм.

«Полученные нами результаты демонстрируют ранее неизвестную функцию бурой жировой ткани. Мы обнаружили, что бурый жир вырабатывает марезин-2, который устраняет системное воспаление и воспаление в печени», — рассказал автор исследования Мэттью Спайт.