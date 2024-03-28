Здоровье 28 марта 2024, 18:42 Nature Communications: алкоголизм и сахарный диабет ускоряют старение мозга

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Есть целый ряд факторов, который влияет его на скорость старения мозга. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

Ученые Оксфордского университета проанализировали данные более 40 тысяч человек в возрасте старше 45 лет. Оказалось, что мозг стареет быстрее, если человек страдает ожирением, сахарным диабетом и повышенным давлением. Кроме того, в группе риска алкоголики и курильщики. Наконец, нарушение сна и депрессия тоже ускоряет старение головного мозга.

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