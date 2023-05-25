Здоровье 25 мая 2023, 17:48 Nature: австрийские и британские ученые выяснили, что жизнь у моря улучшает здоровье

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Специалисты Университета Вены в Австрии и Университетов Эксетера и Бирмингема в Англии выяснили, что жизнь рядом с морем действительно полезна для здоровья. Об этом написал журнал Nature.

Исследование показало, что люди, которые жили в пределах километра от побережья, в полтора раза чаще сообщали об очень хорошем состоянии здоровья. Те, кто жили в 100 километрах от моря, жаловались на проблемы со здоровьем, сообщил «Ридус».

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«Хотя связь между хорошим здоровьем и морем относительно слабая, проживание рядом с побережьем все равно может оказывать значительное положительное влияние на здоровье населения», — рассказала одна из авторов исследования Сандра Дж. Гейгер.