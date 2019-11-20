43-летний не курящий британец несколько месяцев страдал одышкой и постоянной усталостью. Врачи пришли к выводу, что симптомы указывают на инфекционное заболевание нижних дыхательных путей и назначили лечение, которое смогло улучшить состояние пациента. Однако вскоре вновь наступило ухудшение, а через несколько месяцев мужчина уже не мог оставаться на ногах дольше нескольких минут.

Анализы крови и рентгенограмма грудной клетки оставались в норме. Мужчину отправили в специализированную клинику лечения болезней дыхательных путей. Там сотрудников заинтересовала смена больным синтетического одеяла на перьевое.

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Анализы на аллергены показали, что организм мужчины не переносит некоторые белки, которые вырабатывает организм у птиц. Специалисты установили диагноз «экзогенный аллергический альвеолит». При этом заболевании иммунные комплексы накапливаются в стенках легких и приводят к воспалению, которое может перерасти в фиброз или гранулему.

Лечение стероидами и отказ от перьевого наполнителя значительно улучшили состояние британца. Но полное восстановление наступило только спустя полгода.

Врачи отметили, что к альвеолиту могут привести также пыль, грибки, плесень и другие агенты, которые могут встретиться в повседневной жизни.