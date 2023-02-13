Здоровье 13 февраля 2023, 19:53 Нацпроект «Здравоохранение» выполнили в России на 96% Вице-премьер Голикова: нацпроект «Здравоохранение» выполнен на 96% в 2022 году РИА «Новости»

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Исполнение национального проекта «Здравоохранение» по итогам прошлого года достигло 96%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова привел ТАСС.

«На реализацию национального проекта „Здравоохранение“ в 2022 году было предусмотрено 374,7 миллиарда рублей. Кассовое исполнение составило 96%», — отметила она.

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В 2023 году запланировано построить 497 новых объектов и приобрести 736 быстровозводимых модулей в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Также в эксплуатацию введут 18 объектов.

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Работы будут вести в рамках проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

«Серьезное внимание нужно уделить вопросам достижения национальной цели по сохранению здоровья и благополучия людей в части повышения продолжительности жизни и снижению смертности», — сказала Голикова.

Вице-премьер призвала губернаторов взять под личный контроль ход выполнения мероприятий нацпроекта в регионах России.