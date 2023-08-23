Здоровье 23 августа 2023, 23:51 Национальный университет Ян-Мин: бег поможет снизить риск возникновения инсульта

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Бег является эффективным способом профилактики инсульта. К такому выводу пришли ученые из Национального университета Ян-Мин (Тайвань). Об этом сообщил «Ридус».

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 15 тысяч человек, средний возраст которых составлял 55 лет. Они занимались на беговой дорожке в период с 2003 по 2012 годы. Состояние здоровья респондентов оценивали с помощью протокола Брюса и метаболического эквивалента (МЕТ).

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Выяснилось, что у участников эксперимента риск развития фибрилляции предсердий снизился на 8%, риск инсульта — на 12%, а риск MACE (сочетание инсульта и инфаркта миокарда) — на 14%.