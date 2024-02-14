Здоровье 14 февраля 2024, 18:40 Национальный проект по современным медицинским технологиям запустят в России Путин поручил подготовить нацпроект о современных медицинских технологиях РИА «Новости»

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Технологический суверенитет России должен распространиться на современные методы лечения и диагностики. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на Втором форуме будущих технологий.

Глава государства подчеркнул, что дал поручение правительству до конца года подготовить новый национальный проект, который обеспечит независимость страны по развитию современных технологий для сохранения здоровья.

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«Определим источники финансирования и необходимые объемы для его реализации», — пояснил Путин.

Проходящий в Москве Второй форум будущих технологий посвятили достижениям в области медицины.

В своем обращении к участникам мероприятия президент России Владимир Путин отметил, что инновационные методы лечения, диагностики и реабилитации необходимо внедрить во всей сфере национального здравоохранения, от первичного звена до крупных федеральных центров.

Глава государства подчеркнул, что сейчас перед учеными стоят огромные перспективы в реализации достижений в биомедицине, генетических, геномных и нейротехнологиях.