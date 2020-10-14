Эксперт назвал портящие зрение настройки в смартфоне

По данным издания, в среднем человек пользуется смартфоном не менее двух с половиной часов в сутки. Бодров заметил, что мелкий шрифт экрана или излишне яркий свет могут испортить зрение.

«Можно отрегулировать яркость в зависимости от освещения или пользоваться опцией „Автояркость“, а также изменить размер шрифта», — посоветовал эксперт.

Из-за режима изоляции многие стали чаще пользоваться телефонами, планшетами и телевизорами, да еще и подсаживать на это детей. При бездумном использовании гаджетов можно испортить зрение навсегда.