Растительный токсин нашли в авокадо

Кожура и косточка авокадо оказались токсичными. В них содержится персин — вещество растительного происхождения, которое способно вызвать поражение кишечника и сильную аллергическую реакцию.

Невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин пояснил «Газете.ru», что наибольшая концентрация персина — в косточке.

«Но он есть также в коре растения и кожуре плода», — добавил он.

Медик обратил внимание, что к летальному исходу у человека вещество не приводит. Однако оно вызывает токсическое поражение.

«Преимущественно кишечника, но может и вызвать и сильную аллергическую реакцию, по типу крапивницы», — предупредил Мацокин.

Гораздо опаснее токсин для животных: при отравлении даже невысокой дозой персина они могут погибнуть.

В мякоти авокадо, наоборот, содержатся полезные вещества. Они способствуют нормальной работе нервной системы. При деменции в комплексной терапии применяют карнитин, фолиевую кислоту и биотин, которыми богат плод. Они также полезны при невралгии, парестезии, полиневрите и других заболеваниях. Хотя при подобных нарушениях использовать авокадо в качестве лекарства Мацокин не рекомендовал.