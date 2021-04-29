Выявлению рака на поздних стадиях нашли объяснение

Ответственность за диагностику онкологических заболеваний на последних стадиях частично перенесли на пациентов. Иногда человек годами игнорирует болезненные симптомы и не обращается к врачам.

Онколог Михаил Мяснянкин рассказал Пятому каналу, к чему может привести безответственное отношение к собственному здоровью.

«Проблема „запущенных“ пациентов в том, что они умышленно игнорируют болезненные симптомы долгие годы», — подчеркнул он.

По словам врача, иногда человеку проще выпить лекарство, «чем признать, что с ним что-то не так».

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, Мяснянкин посоветовал вовремя проходить обследования и не забывать про диспансеризацию. Нельзя игнорировать и различные симптомы. Рак может дать о себе знать на той стадии, когда велик шанс спасти пациента. Например, анемия, непонятная усталость и боли в животе и спине проявляются при развитии рака кишечника.

Агрессивные виды опухолей, подчеркнул онколог, тоже есть. Однако и их вполне реально выявить и начать лечение в незапущенном состоянии.