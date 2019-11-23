Нашагать здоровье и победу. В Москве наградили победителей конкурса «Человек идущий»

Сегодня в Москве прошло торжественное награждение победителей конкурса по фоновой ходьбе «Человек идущий». Проект, запущенный Лео Бокерией, привлек 16 тысяч человек. Вместе они сделали 3,5 миллиарда шагов.

Подняться на сцену — это последние шаги к награде, за которую Роман боролся целый месяц, а буквально — ходил. Ходить ему пришлось и дома, и на работе, а чтобы попасть в проект «Человек идущий» он собрал целую команду.

«У нас есть те, кто прошел гораздо больше. Я проходил средне. В основном я тоже ходил, конечно, но когда чувствовал, что все — отдыхал», — сказал участник конкурса «Человек идущий» Роман Скворцов.

Источник фото: телеканал «360»

Проект «Человек идущий» возглавляет Лео Бокерия. Легендарный кардиохирург предложил принять участие в этом конкурсе всем неравнодушным к ходьбе. Для этого нужно было установить на своем телефоне специальную программу и всегда носить с собой гаджет, чтобы тот подсчитывал шаги. Всего за один месяц участники проекта суммарно сделали 3,5 миллиарда шагов.

Источник фото: телеканал «360»

В проекте приняли участие 16 тысяч человек. Ходили и в больших городах, и в совсем маленьких селах. Но если жителям мегаполисов достаточно было всего-то отказаться от транспорта, то людям из небольших деревень пришлось думать, куда отправиться.

«В большинстве случаев мои участники ходили пешком с работы до дома. Так как у нас республика маленькая, чтобы достичь больших результатов, нам приходилось ходить домой», — сообщила участница конкурса «Человек идущий» Маргарита Саидова.

Источник фото: телеканал «360»

Участники проекта устроили настоящие соревнования. И борьба шла до последних шагов.

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«Обидно было. Сначала нашагали на третье место, а когда ажиотаж возник, то скатились и с седьмого. Видимо, чего-то не хватило», — отметила одна из участниц проекта Мария Мицулина.

Самыми активными стали студенты. Но им под стать оказались и офисные сотрудники, и даже космонавты.

«В космических сутках экипажу отводится более двух часов на занятия спортом. Половину времени мы проводим на беговой дорожке. На земле физические тренировки продолжаются и в Центре подготовки космонавтов», — рассказал космонавт-испытатель Олег Новицкий.

Источник фото: телеканал «360»

У многих участников конкурса ходьба успела войти в привычку: новоявленные спортсмены не стали после завершения проекта удалять приложение и до сих пор ведут подсчет шагов. И даже после награждения участники решили сразу продолжить начатое — устроили совместную прогулку по столице.