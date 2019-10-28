Закон об эвтаназии впервые применили в Австралии. Из жизни добровольно ушла 61-летняя женщина Подробнее

Вопрос об эвтаназии сложный, потому что затрагивает право каждого человека на жизнь. По мнению Скворцовой, министерство изменит свое отношение к процедуре эвтаназии не завтра. Однако прогнозировать, как данный вопрос будет решаться в России, она не взялась.

Министр убеждена, что решать это необходимо не только на уровне власти, но и опираясь на мнение народа, поэтому «население должно будет решить, готово оно на это пойти или нет».

«В странах это решается референдумом, поскольку разная вера в разных странах. Она формирует разное мировоззрение. Существуют разные способы избавления от страданий, в том числе и препаратами. Это то, что в нашей стране активно развивается», — заметила министр.

Скворцова считает, что сейчас паллиативная помощь позволяет тяжелобольным пациентам провести последние месяцы и дни жизни, не испытывая боли. Она подчеркнула, что в некоторых странах есть «злоупотребление таким правом».