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    29 июля 2021, 22:53

    Специалисты рассказали, как избавиться от бактерий и насекомых в постели

    Арина Бобкова

    Нашу постель заполняют множество живых организмов. Пот, слюна, кусочки кожи являются отличной средой для роста и развития бактерий, грибов, вирусов и даже крошечных насекомых. О том, какие жители населяют нашу постель и как от них избавиться, рассказал преподаватель микробиологии Вестминстерского университета Манал Мохаммед, передала Pravda.ru со ссылкой на портал theconversation.com.

    Специалисты рассказали, как избавиться от бактерий и насекомых в постели

    Ученый предупредил, что на постели могут обитать бактерии стафилококка. Сами по себе они безвредны, однако при попадании в организм через открытую рану способны вызывать тяжелые заболевания. Например, кожные инфекции, пневмонию или усугубить угревую сыпь.

    Кроме того, в кровати могут жить кишечная палочка и грамотрицательные бактерии. Первые при попадании в организм способны вызвать инфекции мочевыводящих путей, диарею путешественника и пневмонию. Вторые, помимо вышеописанных заболеваний, провоцируют менингит и сепсис.

    В постели могут также обитать насекомые — пылевые клещи. Они поедают ороговевшие частички кожи. Насекомые могут вызвать аллергию и астму. Избавиться от них можно с помощью стирки белья в воде высокой температуры.

    Специалист порекомендовал проветривать простыну каждое утро. Таким образом можно избавить постельное белье от лишней влаги. Также необходимо использовать съемный чехол для матраса и периодически стирать его. Кроме того, важно пылесосить матрас один раз в месяц. Не стоит использовать один и тот же матрас больше десяти лет. Специалист порекомендовал заменить такие матрасы на новые.