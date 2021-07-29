Специалисты рассказали, как избавиться от бактерий и насекомых в постели

Нашу постель заполняют множество живых организмов. Пот, слюна, кусочки кожи являются отличной средой для роста и развития бактерий, грибов, вирусов и даже крошечных насекомых. О том, какие жители населяют нашу постель и как от них избавиться, рассказал преподаватель микробиологии Вестминстерского университета Манал Мохаммед, передала Pravda.ru со ссылкой на портал theconversation.com.

Ученый предупредил, что на постели могут обитать бактерии стафилококка. Сами по себе они безвредны, однако при попадании в организм через открытую рану способны вызывать тяжелые заболевания. Например, кожные инфекции, пневмонию или усугубить угревую сыпь.

Кроме того, в кровати могут жить кишечная палочка и грамотрицательные бактерии. Первые при попадании в организм способны вызвать инфекции мочевыводящих путей, диарею путешественника и пневмонию. Вторые, помимо вышеописанных заболеваний, провоцируют менингит и сепсис.

В постели могут также обитать насекомые — пылевые клещи. Они поедают ороговевшие частички кожи. Насекомые могут вызвать аллергию и астму. Избавиться от них можно с помощью стирки белья в воде высокой температуры.

Специалист порекомендовал проветривать простыну каждое утро. Таким образом можно избавить постельное белье от лишней влаги. Также необходимо использовать съемный чехол для матраса и периодически стирать его. Кроме того, важно пылесосить матрас один раз в месяц. Не стоит использовать один и тот же матрас больше десяти лет. Специалист порекомендовал заменить такие матрасы на новые.