Здоровье 26 июля 2023, 22:20 Насекомое вытащили из глаза женщины в Чувашии Минздрав Чувашии: врачи извлекли насекомое из глаза пациентки Unsplash

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Офтальмологи извлекли из глаза жительницы Чувашии насекомое. Женщина самостоятельно обратилась в кабинет неотложной помощи с жалобами на чувство дискомфорта в левом глазу. Подробности сообщила пресс-служба Минздрава республики.

При выяснении анамнеза установили, что женщина накануне заготавливала в поле сено, дискомфорт появился к утру. Врачи осмотрели глаз, и, вывернув верхнее веко, обнаружили на поверхности конъюнктивы инородное тело.

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Насекомое удалили пинцетом, пациентке назначили консервативное лечение и наблюдение у врача-офтальмолога.

Медики дали советы, как уберечь глаза летом. Основной упор — соблюдение техники безопасности и использование средств индивидуальной защиты. Летом необходимо носить солнцезащитные очки, они уберегут не только от солнца, но и от ветра и пыли. При попадании в глаз инородного тела нельзя тереть веки и пытаться удалить его самостоятельно, предупредили врачи.