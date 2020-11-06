Нарышкин заявил о естественном происхождении коронавируса

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что нет достоверных данных о создании SARS-CoV-2 человеком. Об этом он рассказал гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

«Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — передает РИА «Новости» его слова.

При этом он добавил, что происхождение вируса не принципиальный вопрос для российских ученых, они заняты конкретно борьбой с новой инфекцией.

По словам телеведущей Елены Малышевой, коронавирус не так страшен, как может показаться. Свои слова она аргументировала статистикой смертности от COVID-19. Она добавила, что риск умереть от этой инфекции у людей моложе 65 очень мал. Малышева обратила внимание, что дети в меньшей степени подвержены коронавирусу.

По данным оперштаба на 6 ноября, в России за сутки выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом — и это впервые за все время пандемии. Лидерами по заболеваемости все так же являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.